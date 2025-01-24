СМИ: В России зафиксировали рекордный рост нарушений валютного законодательства

С января по сентябрь 2024 года в России возбудили 91 тысячу дел о нарушении валютного законодательства, что стало рекордным показателем с 2017 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад «Эффективность работы ФНС».

В Пулково задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей

Как сообщили в ФНС, подобная статистика связана с несвоевременным представлением уведомлений налоговым службам об открытии зарубежных счетов. Помимо прочего, существует также проблема с возвратом валютной выручки.

Уточняется, что нарушения физических лиц чаще всего связаны с вывозом за границу денег в размере более $10 тысяч наличными из-за незнания законодательства.

Ранее глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что Центробанк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, позволяющую централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ВалютаЗаконРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры