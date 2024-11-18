В Пулково задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей

Отмечается, что таможенники нашли у мужчины в «зеленом» коридоре $44,5 тысячи, при этом пассажир утверждал, что у него при себе имеются лишь $10 тысяч, и предъявил инспектору бумажный конверт с названной суммой. Остальные деньги были найдены в багаже задержанного.

Установлено, что мужчина работает за рубежом по краткосрочным контрактам с 1990 года. Очередной договор он заключил в конце 2023 года и получил заработную плату в конвертах. Пассажир знал о правилах провоза валюты, при этом совершил преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее победительницу конкурса «Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 модель Софию Никитчук уличили в контрабанде ювелирных украшений на 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

