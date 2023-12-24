СМИ: В России зафиксировали дефицит кадров в 4,8 миллиона человек

В 2023 году в России отмечают резкое сокращение кадров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.

Исследование: нехватка кадров в России приведет к снижению ВВП на 2% в год

По мнению исследователя, дефицит работников в России составляет около 4,8 млн человек. Такие выводы сложились на основе сопоставления данных Росатома и всей совокупности занятых. Это значит, что более 90% отечественных компаний испытывают кадровый голод.

По данным операционного директора сервиса «Подработка» Александра Ветеркова, в российских организациях не хватает продавцов, водителей, строителей, транспортников.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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