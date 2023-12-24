СМИ: В России зафиксировали дефицит кадров в 4,8 миллиона человек
В 2023 году в России отмечают резкое сокращение кадров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.
По мнению исследователя, дефицит работников в России составляет около 4,8 млн человек. Такие выводы сложились на основе сопоставления данных Росатома и всей совокупности занятых. Это значит, что более 90% отечественных компаний испытывают кадровый голод.
По данным операционного директора сервиса «Подработка» Александра Ветеркова, в российских организациях не хватает продавцов, водителей, строителей, транспортников.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за непогоды
- Доллар как наказание: США теряет мировое влияние
- Володин: США утратили экономическое лидерство
- Украина презентовала новый беспилотник «Коса»
- Прививка от эпидемии: В России опасаются роста заболеваемости гриппом
- Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе
- В Европарламенте заявили о неизбежном предательстве Украины Западом
- 10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении
- Экс-депутат Рады Лапин: украинцы не хотят передавать повестки соседям-уклонистам
- Экономист Лебединская: С 1 января подорожают сигареты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru