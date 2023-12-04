Исследование: нехватка кадров в России приведет к снижению ВВП на 2% в год

По их мнению, дефицит ожидается на уровне 2-4 млн человек. Наибольшая нехватка — среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Также не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием. Согласно прогнозу, тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



