Исследование: нехватка кадров в России приведет к снижению ВВП на 2% в год
В России валовой внутренний продукт будет снижаться на 1-2 процента в год из-за нехватки кадров, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры».
По их мнению, дефицит ожидается на уровне 2-4 млн человек. Наибольшая нехватка — среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Также не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием. Согласно прогнозу, тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru