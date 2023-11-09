Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики
Дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — цитирует РИА Новости председателя регулятора.
Набиуллина пояснила, что ЦБ перед каждым решением по ставке опрашивает 13 тысяч компаний, выясняя, какие проблемы существуют в основных отраслях.
Ранее в Банке России заявили, что на нехватку кадров жаловались 60% предприятий. Наиболее остро она ощущается в машиностроении и химической промышленности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru