СМИ: В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии

По данным издания, в Минцифры был направлен запрос о возможности использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей спиртного и табака через кассы самообслуживания. Ожидается, что это позволит разгрузить сотрудников магазинов.

Ретейлеры имеют такую возможность по закону: документ о единой биометрической системе вступил в силу с 1 июня. Все организации, собирающие данные в коммерческие биометрические системы, должны передать информацию в ЕБС.

В то же время опросы показывают, что многие потребители относятся к сдаче биометрических данных для покупок скептически.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что восемь из десяти жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах с помощью биометрии, пишет RT. Горожане объясняют это в том числе неуверенностью в защищенности банковского счета.

