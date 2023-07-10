СМИ: В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии
Крупные российские продуктовые ретейлеры нацелились на большую автоматизацию касс самообслуживания, для этих целей может быть применена биометрия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в Минцифры был направлен запрос о возможности использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей спиртного и табака через кассы самообслуживания. Ожидается, что это позволит разгрузить сотрудников магазинов.
Ретейлеры имеют такую возможность по закону: документ о единой биометрической системе вступил в силу с 1 июня. Все организации, собирающие данные в коммерческие биометрические системы, должны передать информацию в ЕБС.
В то же время опросы показывают, что многие потребители относятся к сдаче биометрических данных для покупок скептически.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что восемь из десяти жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах с помощью биометрии, пишет RT. Горожане объясняют это в том числе неуверенностью в защищенности банковского счета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru