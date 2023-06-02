СМИ: «Сбер» внедрит биометрическую оплату в магазинах в 2023 году

Для этого планируется установить новые терминалы с камерами. Это позволит покупателю выбрать на кассе биометрию в качестве способа оплаты. После этого запустится процесс: вы улыбаетесь – оплата прошла.

Сеть банка насчитывает 2 млн терминалов. Устройства используют технологию 2D изображения. В настоящее время ведутся переговоры с торговыми сетями.

Ранее утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ Восход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

