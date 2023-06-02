СМИ: «Сбер» внедрит биометрическую оплату в магазинах в 2023 году
«Сбер» начнет в массовом порядке внедрение биометрической оплаты в магазинах по всей стране в текущем году, сообщают «Известия».
Для этого планируется установить новые терминалы с камерами. Это позволит покупателю выбрать на кассе биометрию в качестве способа оплаты. После этого запустится процесс: вы улыбаетесь – оплата прошла.
Сеть банка насчитывает 2 млн терминалов. Устройства используют технологию 2D изображения. В настоящее время ведутся переговоры с торговыми сетями.
Ранее утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ Восход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru