СМИ: «Сбер» внедрит биометрическую оплату в магазинах в 2023 году

«Сбер» начнет в массовом порядке внедрение биометрической оплаты в магазинах по всей стране в текущем году, сообщают «Известия».

В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных

Для этого планируется установить новые терминалы с камерами. Это позволит покупателю выбрать на кассе биометрию в качестве способа оплаты. После этого запустится процесс: вы улыбаетесь – оплата прошла.

Сеть банка насчитывает 2 млн терминалов. Устройства используют технологию 2D изображения. В настоящее время ведутся переговоры с торговыми сетями.

Ранее утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ Восход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ТехнологииСбербанк

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