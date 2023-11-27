СМИ: В России вырос спрос компаний на многозадачных сотрудников

Специалисты провели исследование, проанализировав, какие характеристики соискателей компании чаще всего указывают в резюме.

Так, в январе—сентябре работодатели опубликовали почти 368 тысяч вакансий, в которых упоминается многозадачность. Число подобных объявлений выросло на 181% по сравнению с 2021 годом и на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Ura.ru. Такие вакансии часто встречаются в компаниях финансовой, сельскохозяйственной, гостинично-ресторанной сферы, предприятиях ЖКХ, НКО, образовательных, строительных организациях, отмечает телеканал «360».

Кроме того, увеличилось количество вакансий, в которых работодатели указывают стрессоустойчивость (на 52,5% больше, чем в 2022-м и на 106,7% — по сравнению с 2021-м) и коммуникабельность работников (на 70,2% и 163% больше).

