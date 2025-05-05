ЕС требует от Сербии и Словакии жесткости по отношению к России

Евросоюз ожидает от своих государств-членов и стран-кандидатов соблюдения строгой политической дисциплины в вопросах отношений с Россией, что связано с преобладанием логики «военного времени» в европейской повестке. Об этом в интервью «Известиям» заявил доцент РГГУ Вадим Трухачев.

По его словам, визиты на Парад Победы в Москву, запланированный премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем, вызвали резкое раздражение в Брюсселе. Трухачев отметил, что от Фицо как лидера страны ЕС и НАТО ожидают следования общей линии блока, согласно которой Россия считается основным противником. Аналогичные требования, по его словам, распространяются и на кандидатов в члены ЕС — в частности, на Сербию.