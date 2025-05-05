МВД Дагестана уточнило возраст погибших при атаке в Махачкале

Полицейским, убитым в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила представитель МВД по Дагестану Гаяна Гариева. По ее словам, погибшие — сотрудники патрульной службы по имени Ислам и Газибег.

Инцидент произошел днем 5 мая. По данным ведомства, неизвестные напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и служебным автомобилем. При попытке скрыться нападавшие были нейтрализованы ответным огнем.