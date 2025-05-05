МВД Дагестана уточнило возраст погибших при атаке в Махачкале

Полицейским, убитым в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила представитель МВД по Дагестану Гаяна Гариева. По ее словам, погибшие — сотрудники патрульной службы по имени Ислам и Газибег.

Инцидент произошел днем 5 мая. По данным ведомства, неизвестные напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и служебным автомобилем. При попытке скрыться нападавшие были нейтрализованы ответным огнем.

МВД опровергло данные о четырех нападавших в Махачкале

В результате атаки двое полицейских погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Также пострадали трое гражданских, оказавшихся рядом с местом происшествия. Среди них — 17-летняя девушка.

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что угрозы жизни гражданских пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
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