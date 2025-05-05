Трамп заявил, что США знают ответственных за подрыв «Северных потоков»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским властям известно, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и проведение отдельного расследования в стране не требуется. Об этом он сообщил журналистам в ходе общения в Белом доме.

По словам президента, для получения ответа на вопрос о виновных «было бы достаточно обратиться к определенным людям».