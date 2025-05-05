Трамп заявил, что США знают ответственных за подрыв «Северных потоков»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американским властям известно, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и проведение отдельного расследования в стране не требуется. Об этом он сообщил журналистам в ходе общения в Белом доме.
По словам президента, для получения ответа на вопрос о виновных «было бы достаточно обратиться к определенным людям».
«Я бы мог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это сделал», — отметил Трамп, комментируя возможность запуска расследования в Соединенных Штатах.
Он также вновь отверг версию о причастности России к разрушению трубопроводов, подчеркнув, что не разделяет мнение тех, кто возлагает ответственность на Москву, передает «Радиоточка НСН».
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