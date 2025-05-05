Посольство России осудило планы словаков посетить Киев на 9 Мая
Российское посольство в Словакии выступило с резкой критикой в адрес словацких политиков, намеревающихся посетить Киев 9 мая. В заявлении дипмиссии содержится призыв задуматься о том, кого на самом деле прославляют нынешние украинские власти.
Комментируя инициативу бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича, который призвал лидеров оппозиционных партий отметить в Киеве День Европы и годовщину окончания Второй мировой войны, представители посольства напомнили о лозунгах и символах, связанных с деятельностью украинских националистов времен Второй мировой.
Помимо этого, дипломаты указали на переименование улиц в украинской столице и провели историческую параллель между современными названиями, связанными с лидерами ОУН-УПА(запрещена в России как экстремистская), и трагическими событиями в Бабьем Яру. Согласно заявлению посольства, маршрут от улицы Братиславской до проспекта Шухевича и урочища Бабий Яр является символичным и должен заставить задуматься тех, кто собирается выразить поддержку Киеву.
В сообщении также содержится критика в адрес действующего руководства Украины. Российская сторона напомнила, что до смены власти в 2014 году ряд улиц в Киеве носили имена советских военачальников, освобождавших город от нацистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru