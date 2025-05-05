Российское посольство в Словакии выступило с резкой критикой в адрес словацких политиков, намеревающихся посетить Киев 9 мая. В заявлении дипмиссии содержится призыв задуматься о том, кого на самом деле прославляют нынешние украинские власти.

Комментируя инициативу бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича, который призвал лидеров оппозиционных партий отметить в Киеве День Европы и годовщину окончания Второй мировой войны, представители посольства напомнили о лозунгах и символах, связанных с деятельностью украинских националистов времен Второй мировой.