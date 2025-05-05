В зоне СВО погиб двоюродный внук певца Александра Барыкина

Как уточнил Барыкин, Трунов и двое его сослуживцев погибли в результате удара кассетной бомбы при штурме населенного пункта в ЛНР. Еще один боец получил тяжелое ранение.

Прощание с бойцом прошло на мемориальной аллее кладбища в подмосковном Орехово-Зуеве. В школе в Люберцах, где учился Владислав, установили памятный уголок. Боец не дожил до 29 лет всего четыре месяца. У него осталась супруга, передает «Радиоточка НСН».

