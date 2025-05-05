В зоне СВО погиб двоюродный внук певца Александра Барыкина

В зоне специальной военной операции погиб Владислав Трунов — двоюродный внук советского певца Александра Барыкина. Об этом сообщил NEWS.ru родной брат артиста Василий Барыкин.

По его словам, 28-летний Трунов был старшим сыном дочери Людмилы. В 2022 году он добровольно отправился на фронт, где служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. Сначала участвовал в боях под Харьковом, затем был переведен в Луганскую Народную Республику. За проявленную отвагу при жизни был награжден медалью «За храбрость», а после гибели — орденом Мужества.

Правнук разведчика, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО

Как уточнил Барыкин, Трунов и двое его сослуживцев погибли в результате удара кассетной бомбы при штурме населенного пункта в ЛНР. Еще один боец получил тяжелое ранение.

Прощание с бойцом прошло на мемориальной аллее кладбища в подмосковном Орехово-Зуеве. В школе в Люберцах, где учился Владислав, установили памятный уголок. Боец не дожил до 29 лет всего четыре месяца. У него осталась супруга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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