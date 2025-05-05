Израиль атаковал Йемен после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион
Израиль атаковал цели группировки хуситов «Ансар Аллах» в Йемене, сообщает портал Ynet.
По данным СМИ, в ходе атаки был уничтожен порт Ходейда. Отмечается, что удар был организован совместно с США. В нем было использовано более 50 типов боеприпасов.
Атака Израиля произошла после того, как ракета «Ансар Аллах» упала в районе аэропорта Бен-Гурион.
Издание Axios, что Израиль нанес не менее 48 авиаударов только по порту Ходейда на западе Йемена.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли существенные потери в результате ударов США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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