Израиль атаковал Йемен после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион

По данным СМИ, в ходе атаки был уничтожен порт Ходейда. Отмечается, что удар был организован совместно с США. В нем было использовано более 50 типов боеприпасов.

Атака Израиля произошла после того, как ракета «Ансар Аллах» упала в районе аэропорта Бен-Гурион.

Издание Axios, что Израиль нанес не менее 48 авиаударов только по порту Ходейда на западе Йемена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли существенные потери в результате ударов США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

