Блогера Ярослава Голдырева приговорили к шести годам колонии за изнасилование

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Ярослава Голдырева к шести годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что преступление было совершено в отношении женщины, с которой подсудимый ранее был знаком.

Блогера Голдырева арестовали по делу о сексуальном насилии

Уголовное дело возбудили осенью прошлого года, тогда же Голдырев был арестован. В ноябре суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В социальных сетях он называл себя «яснознающим целителем» и предлагал платные тренинги, обещая участницам «раскрытие женской энергии» и помощь в привлечении мужчин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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