Блогера Ярослава Голдырева приговорили к шести годам колонии за изнасилование

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Ярослава Голдырева к шести годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что преступление было совершено в отношении женщины, с которой подсудимый ранее был знаком.