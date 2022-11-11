Ответственность родителей: Запрет видеоигр с матом назвали бессмысленным

Накануне сообщалось, что в России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. По данным РИА Новости, такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Геворг Акопян считает, что инициатива не принесет результата.

«В России уже довольно успешно работают возрастные ограничения. Есть разные возрастные рейтинги: 12+, 16+, 18+ и так далее. Соответственно, все производители игр свои игры маркируют. Там уже наступает ответственность родителей: следить за тем, во что их дети играют. Со своей стороны разработчики делают все для того, чтобы в игры играли люди соответствующего возраста. При этом практически у всех цифровых платформ и приставок есть такая история, как «Родительский контроль». Все родители, которые в этом заинтересованы, могут выставить в настройках любые ограничения, чтобы дети не играли в игры, где есть тот же мат и жестокость. Прекрасно, что такие инициативы разрабатываются, но механизмы уже все есть, поэтому такая инициатива бессмысленна», - сказал Акопян.