Ответственность родителей: Запрет видеоигр с матом назвали бессмысленным
Механизмы, которые запрещали бы детям играть в жестокие игры, уже существуют, при этом у родителей есть все инструменты, чтобы это контролировать, отметил в эфире НСН эксперт Геворг Акопян.
Инициатива с запретом распространения видеоигр в России, в которых пропагандируется жестокость и мат, бессмысленна, каждый производитель маркирует игры возрастными ограничениями, а родители могут установить «Родительский контроль», заявил специалист по компьютерным играм Геворг Акопян в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. По данным РИА Новости, такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Геворг Акопян считает, что инициатива не принесет результата.
«В России уже довольно успешно работают возрастные ограничения. Есть разные возрастные рейтинги: 12+, 16+, 18+ и так далее. Соответственно, все производители игр свои игры маркируют. Там уже наступает ответственность родителей: следить за тем, во что их дети играют. Со своей стороны разработчики делают все для того, чтобы в игры играли люди соответствующего возраста. При этом практически у всех цифровых платформ и приставок есть такая история, как «Родительский контроль». Все родители, которые в этом заинтересованы, могут выставить в настройках любые ограничения, чтобы дети не играли в игры, где есть тот же мат и жестокость. Прекрасно, что такие инициативы разрабатываются, но механизмы уже все есть, поэтому такая инициатива бессмысленна», - сказал Акопян.
Также он затронул тему игровой индустрии в условиях санкций. По словам Акопяна, индустрия «упала», а игры завозятся только параллельным импортом.
«Игровая индустрия упала, причем значительно. Продолжается период турбулентности и неизвестно, когда он закончится. Игры сейчас завозятся параллельным импортом, официальных поставок нет», - резюмировал Акопян.
Так, поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ также содержат предложения о запрете игр, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Под запрет могут попасть и те игры, которые способны склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.
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