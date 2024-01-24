СМИ: В России в 2025 году потребуется заменить более 100 тысяч лифтов
Срок службы 81,5 тысячи лифтов в российских многоквартирных домах истечет уже в феврале 2025 года, замену почти 45 тысяч устройств не включили в план капремонта домов и не обеспечили финансированием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО).
Как отметили в ассоциации, в РФ насчитывается примерно 550 тысяч действующих лифтов. Общая потребность в их замене, в том числе в соцучреждениях, составляет около 100 тысяч.
По словам гендиректора РЛО Петра Харламова, с 2014 года владельцы жилья в не включенных в программу капремонта домах накапливают средства на работы на спецсчетах. Однако пока ни один дом не смог накопить «даже на один лифт». При необходимости срочного капремонта власти вынуждают собственников переходить на «котловый способ» накопления средств, где собирают деньги на ремонт всех домов.
В РЛО указали, что в прошлом году в регионах нарастили почти вдвое закупку оборудования, до 18,9 тысячи лифтов. Ожидается, что в 2024-м закупят еще около 20 тысяч единиц.
Согласно данным Росстата, в январе—ноябре прошлого года в стране произвели 24,9 тысячи лифтов (на 24,5% больше, чем за аналогичный период в 2022 году). Однако для выполнения требований регламента по замене лифтов следует удвоить количество оборудования, введенного в эксплуатацию, учитывая потребности новостроек.
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