Московское предприятие увеличило объем производства лифтов на 40%
Один из самых крупных производителей лифтов, лифтового и электрощитового оборудования — завод «МЭЛ» — с января по сентябрь 2023 года выпустил почти на 40% больше продукции, чем за первые девять месяцев прошлого года. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, столичные лифты и лифтовое оборудование пользуются спросом как в России, так и за рубежом, продукция заводов устанавливается в домах и социально важных постройках, а также отправляется на строительные объекты. Овчинский подчеркнул, что рост объемов производства обеспечила в том числе поддержка правительства Москвы.
В апреле текущего года завод получил статус промышленного комплекса, обеспечивающий существенные налоговые льготы. Сэкономленные деньги предприятие может потратить на свое развитие. Также завод завершает строительства нового производственного цеха в рамках масштабного инвестпроекта на земельном участке площадью 0,7 га (район Гольяново, ВАО). Ввод объекта в эксплуатацию создаст более 80 рабочих мест для москвичей.
В Москве — городе с развитым производством — функционирует более 4000 промышленных площадок, на них заняты свыше 720 тысяч человек. Каждый год появляются 40–50 средних и крупных заводов и порядка 100 малых. Здесь, в частности, выпускаются обувь, одежда, мебель, косметика, медоборудование, лекарственные препараты, сложная техника и так далее. Комфортные столичные условия позволяют предприятиям успешно развиваться.
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