СМИ: В России ужесточат правила выпуска и продажи видеоигр

По данным издания, Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовят соответствующий законопроект. Компании при присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций, реестр которых будет вести Минцифры, а критерии отбора подготовит Роскомнадзор. Также планируется ввести запрет на выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Отмечается, что нововведения необходимы для обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья россиян, а также для профилактики «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

По мнению участников рынка, инициатива может грозить блокировкой зарубежных площадок дистрибуции, которые откажутся исполнять требования законодательства.

