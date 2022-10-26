СМИ: В России ужесточат правила выпуска и продажи видеоигр
Разработчиков и издателей игр в России хотят обязать маркировать контент по возрасту. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовят соответствующий законопроект. Компании при присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций, реестр которых будет вести Минцифры, а критерии отбора подготовит Роскомнадзор. Также планируется ввести запрет на выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.
Отмечается, что нововведения необходимы для обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья россиян, а также для профилактики «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
По мнению участников рынка, инициатива может грозить блокировкой зарубежных площадок дистрибуции, которые откажутся исполнять требования законодательства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru