VK продает игровой холдинг My.Games
27 сентября 202219:40
Корпорация VK продаёт игровой холдинг My.Games, объединяющий более 10 игровых студий. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агенства, холдинг продаётся за $642 млн. Новым владельцем станет управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru