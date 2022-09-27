VK продает игровой холдинг My.Games

Корпорация VK продаёт игровой холдинг My.Games, объединяющий более 10 игровых студий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агенства, холдинг продаётся за $642 млн. Новым владельцем станет управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

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