СМИ: В России умерла самая тяжелая жительница

Россия открывает границу с Абхазией

В России рассказали о мнении европейских лидеров о событиях в Белоруссии

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Более 40 научных вузов будут получать на свои исследования до 100 миллионов рублей в год

Солдат, разбивший стекло машины на параде в Москве, уволен из армии после психиатрической экспертизы