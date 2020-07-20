Диетолог объяснила, почему куриные яйца помогают похудеть

«Безусловно, есть доля людей, у которых переносимость куриного яйца весьма ограничена. Это обусловлено нашими прививками, которые нам делали в детстве, которые были сформированы на основе куриного яйца. Поэтому у части людей есть непереносимость как белковой, так и желтковой составляющей куриного яйца. Но таких меньше. Многим важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат. Белок яйца максимально адаптирован к нашему организму, содержит практически все аминокислоты, пополняет ресурс, необходимый для построения клеточных мембран, гормонов, ферментов. Желток тоже необходим. Это кладезь жирорастворимых витаминов, также белка, йода, минеральных веществ. То есть, это очень органичный по составу продукт, который должен быть в рационе каждого человека», – сказала она.

Эксперт также напомнила, что для поддержания нормального веса, рацион должен быть разнообразным.

«Для того чтобы поддерживать нормальный вес, питание, в принципе, должно быть разнообразным, не только из куриного яйца состоять, а из продуктов, как животного, так и растительного происхождения. Пусть будут крупы, овощи. Кстати, куриное яйцо еще полезно из-за холестерина, который таким образом может поступить в организм извне», – подчеркнула специалист.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и употребление дешевых продуктов.

