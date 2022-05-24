СМИ: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля
Проект закона о реформе накопительных пенсий россиян, который разработали Минфин и Банк России, должен поступить на рассмотрение Госдумы в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, это может произойти до 31 июля. Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.
При этом источники газеты сообщили, что в 2022 году реформы не случится.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют корректировать пенсионную реформу. «Подобных обсуждений в Кремле не ведётся», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Украинские депутаты предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
- СМИ: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля
- Опрос: только 8% планирующих летний отдых россиян намерены провести его за границей
- Власти Херсонской области попросили о размещении в регионе российской военной базы
- Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
- СМИ: западные санкции «отскакивают» от России
- Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа
- Греческая DEPA расплатилась за апрельские поставки газа
- Зеленский рассказал о плане действий на случай его гибели
- Лавров: Россия серьезно подумает над возобновлением отношений с Западом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru