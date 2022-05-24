СМИ: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля

Проект закона о реформе накопительных пенсий россиян, который разработали Минфин и Банк России, должен поступить на рассмотрение Госдумы в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Новая пенсионная система заработает с 2022 года

По его словам, это может произойти до 31 июля. Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

При этом источники газеты сообщили, что в 2022 году реформы не случится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют корректировать пенсионную реформу. «Подобных обсуждений в Кремле не ведётся», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаПенсионерыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры