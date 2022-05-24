СМИ: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля

По его словам, это может произойти до 31 июля. Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

При этом источники газеты сообщили, что в 2022 году реформы не случится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют корректировать пенсионную реформу. «Подобных обсуждений в Кремле не ведётся», — ответил Песков на вопрос журналистов.

