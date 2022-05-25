СМИ: Путин обсудит с Госсоветом помощь семьям с детьми

25 мая пройдет заседание президиума Государственного совета России, на котором глава государства Владимир Путин обсудит помощь семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В России внепланово проиндексируют МРОТ, пенсии и соцвыплаты

Также будет затронута индексация социальных выплат, зарплат бюджетников. Решения по этой и нескольким другим темам могут принять на заседании.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что социальные расходы будут увеличиваться в России.

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ФОТО: pexels.com // J carter
ТЕГИ:Владимир ПутинВыплатыСемья
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