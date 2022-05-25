СМИ: Путин обсудит с Госсоветом помощь семьям с детьми
25 мая 202201:21
25 мая пройдет заседание президиума Государственного совета России, на котором глава государства Владимир Путин обсудит помощь семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Также будет затронута индексация социальных выплат, зарплат бюджетников. Решения по этой и нескольким другим темам могут принять на заседании.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что социальные расходы будут увеличиваться в России.
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- СМИ: Путин обсудит с Госсоветом помощь семьям с детьми
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru