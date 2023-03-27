СМИ: В России предложили ввести льготную ипотеку для госслужащих

Министерство финансов РФ планирует предложить провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для госслужащих и чиновников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект итогового годового доклада Минфина.

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Ведомство предлагает привлекать из федерального бюджета часть средств на совершенствование жилищных гарантий для чиновников, пишет РИА ФАН.

«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — отметил федеральный чиновник в беседе с РБК.

Предполагается, что инициатива повысит производительность и качество работы сотрудников госсектора. Минфин планирует представить свое предложение в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЧиновникиЛьготыИпотекаМинфин РФ

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