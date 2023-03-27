СМИ: В России предложили ввести льготную ипотеку для госслужащих
Министерство финансов РФ планирует предложить провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для госслужащих и чиновников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект итогового годового доклада Минфина.
Ведомство предлагает привлекать из федерального бюджета часть средств на совершенствование жилищных гарантий для чиновников, пишет РИА ФАН.
«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — отметил федеральный чиновник в беседе с РБК.
Предполагается, что инициатива повысит производительность и качество работы сотрудников госсектора. Минфин планирует представить свое предложение в текущем году.
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