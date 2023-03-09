Мишустин: условия получения льготной ипотеки расширили в России
В России условия предоставления льготного ипотечного кредитования решено было расширить, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, сообщает RT.
По его словам, семьи с детьми-инвалидами смогут теперь оформить ипотеку по льготным ставкам на покупку жилья на вторичном рынке, при условии, что в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.
Кроме того, глава кабмина рассказал, что средства по льготным программам ипотечного кредитования можно будет направлять на приобретение домов и квартир у закрытых паевых инвестиционных фондов.
Ранее, как сообщала НСН, Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов.
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