Мишустин: условия получения льготной ипотеки расширили в России

Кроме того, глава кабмина рассказал, что средства по льготным программам ипотечного кредитования можно будет направлять на приобретение домов и квартир у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ранее, как сообщала НСН, Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов.

