СМИ: В России предложили создать реестр женатых людей для борьбы с изменами

В Госдуму поступило обращение с просьбой создать в России реестр женатых граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги», сообщает Life.ru.

Представители старшего поколения чувствуют себя менее одинокими, чем молодежь

Уточняется, что инициаторами выступили представители общественного движения «Сорок сороков».

Правозащитники полагают, что реестр поможет бороться с изменами и снизит число матерей-одиночек, поскольку предоставит возможность проверять потенциальных партнеров на наличие брака.

Ранее опрос онлайн-кинотеатра Start и ВЦИОМ показал, что количество измен в России растет, при этом в неверности признаются 45% женатых мужчин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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