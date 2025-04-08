СМИ: В России предложили создать реестр женатых людей для борьбы с изменами
В Госдуму поступило обращение с просьбой создать в России реестр женатых граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги», сообщает Life.ru.
Уточняется, что инициаторами выступили представители общественного движения «Сорок сороков».
Правозащитники полагают, что реестр поможет бороться с изменами и снизит число матерей-одиночек, поскольку предоставит возможность проверять потенциальных партнеров на наличие брака.
Ранее опрос онлайн-кинотеатра Start и ВЦИОМ показал, что количество измен в России растет, при этом в неверности признаются 45% женатых мужчин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru