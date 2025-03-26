Представители старшего поколения чувствуют себя менее одинокими, чем молодежь

Ежедневно с одиночеством сталкиваются 40% представителей поколения Z или зумеров (молодые люди, рожденные с 1996 по 2012 год), показало совместное исследование литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba в преддверии Дня одиночества.

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Примечательно, что 78% опрошенных зумеров находят в одиночестве пользу. К слову, чем старше поколение, тем меньше пользы видят его представители для себя: 70% миллениалов (рожденные в 1981–1996), 66% иксов (рожденные в 1964–1980) и 65% бумеров (рожденные в 1946–1964) считают, что в одиночестве есть польза для них.

О ежедневном чувстве одиночества заявили 39% миллениалов и 29% бумеров. Большинство представителей этих поколений никогда не хотели бы чувствовать одиночества.

Ранее опрос онлайн-кинотеатра Start и ВЦИОМ показал, что количество измен в России растет, при этом 45% женатых мужчин признаются в неверности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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