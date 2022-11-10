СМИ: В России предложили снимать с рейса пассажиров с превышающей норму ручной кладью
Обслуживающая аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг» предложила отказывать в перевозке пассажирам с ручной кладью, которая превышает допустимую норму. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, организация считает, что таким образом можно избежать задержек из-за переоформления в багаж ручной клади пассажиров, нарушивших норму.
«Шереметьево Хэндлинг» объяснила риски задержек телеграммой Росавиации, которая в июле уведомила аэропорты о необходимости проводить повторный досмотр сверхнормативной ручной клади в случае ее оформления в багаж при посадке. Подобная процедура занимает в среднем от 20 до 55 минут, из-за чего происходят задержки вылетов, пишет Ura.ru.
Как отметил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, если инициативу одобрят, авиакомпании должны будут четко уведомлять пассажиров о правилах перевозки и нормах ручной клади. При этом, считает эксперт, необходимо ввести возможность оплаты перевеса при выходе на посадку.
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