Росавиация продлила ограничение полетов в ряд регионов России до 15 ноября
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.
Ограничительные меры касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет РИА ФАН.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.
Другие аэропорты страны работают штатно, отмечает телеканал «360».
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