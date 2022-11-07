Росавиация продлила ограничение полетов в ряд регионов России до 15 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября

Ограничительные меры касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, пишет РИА ФАН.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.

Другие аэропорты страны работают штатно, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры