В России появится страховка для «трезвых водителей»

Особая страховка для людей, оказывающих услуги «трезвых водителей», появится в России, сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Его слова приводит Telegram-канал SНОТ.

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По мнению депутата, эта мера необходима, так как данная сфера никак не регулируется законом. Он напомнил, что сейчас передать управление другому человеку могут только собственники с открытой страховкой автомобиля.

Чернышов отметил, что изменения позволят снизить число водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он добавил, что государственное регулирование поможет увеличить число «трезвых водителей», так как им станет проще работать.

Ранее сообщалось, что продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартовали 23 апреля, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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