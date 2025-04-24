В России появится страховка для «трезвых водителей»
Особая страховка для людей, оказывающих услуги «трезвых водителей», появится в России, сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Его слова приводит Telegram-канал SНОТ.
По мнению депутата, эта мера необходима, так как данная сфера никак не регулируется законом. Он напомнил, что сейчас передать управление другому человеку могут только собственники с открытой страховкой автомобиля.
Чернышов отметил, что изменения позволят снизить число водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он добавил, что государственное регулирование поможет увеличить число «трезвых водителей», так как им станет проще работать.
Ранее сообщалось, что продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартовали 23 апреля, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru