В России появится страховка для «трезвых водителей»

По мнению депутата, эта мера необходима, так как данная сфера никак не регулируется законом. Он напомнил, что сейчас передать управление другому человеку могут только собственники с открытой страховкой автомобиля.

Чернышов отметил, что изменения позволят снизить число водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он добавил, что государственное регулирование поможет увеличить число «трезвых водителей», так как им станет проще работать.

Ранее сообщалось, что продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартовали 23 апреля, напоминает НСН.

