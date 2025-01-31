Рынок без стабилизации: Повышение лимитов по ОСАГО назвали несвоевременным
Текущие лимиты выплат по полисам ОСАГО позволяют покрывать расходы на ремонт автомобиля, заявил НСН Евгений Уфимцев.
Страховые компании пока не рассматривают вариант повышения лимита выплат по полисам ОСАГО, заявил в беседе с НСН глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Стоимость оригинальных запчастей для иномарок в 2024 году на одном из крупнейших маркетплейсов выросла в России в среднем на 50–80%, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. При этом цены на неоригинальную продукцию из Турции, Китая и Кореи поднялись на 25-45%.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что группа депутатов предложила увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 650 тысяч рублей в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 тысяч до 520 тысяч рублей в части возмещения вреда имуществу. Между тем Уфимцев отметил, что текущие лимиты способны покрыть необходимые затраты.
«По нашим оценкам, на сегодняшний момент страховые компании не планируют изменения стоимости полиса ОСАГО. Пока существующая динамика по увеличению стоимости запчастей отыгрывалась страховыми компаниями в рамках существующего тарифа. Потому в 2024 года тариф по ОСАГО не изменился. Если в новых справочниках средней стоимости запчастей 19 марта не будет серьезного скачка, то на ближайшее время тарифы по ОСАГО останутся на том же уровне», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в российском союзе Автостраховщиком также не поддерживают идею депутатов.
«Мы не поддержим инициативу по увеличению лимитов. Пока не стабилизировалась ситуация на рынке запчастей изменять лимиты несвоевременно. В сложившейся ситуации существующие лимиты покрываются теми тарифами, которые есть, также есть небольшой запас на колебание стоимости запчастей, скачков. Поэтому вводить какой-то дополнительный элемент не совсем правильно. Мы дали отрицательное заключение, считаем, что к рассмотрению лимитов надо вернуться позже. Сейчас главное – стабилизация средней премии по ОСАГО, чтобы не было скачков по запчастям», - резюмировал он.
С 1 января 2025 года штрафы за отсутствие полиса ОСАГО увеличились с 800 рублей до пяти тысяч рублей. При этом руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал это решение безрезультатным, уточнив, что оно запоздало на десять лет.
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