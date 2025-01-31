Рынок без стабилизации: Повышение лимитов по ОСАГО назвали несвоевременным

Стоимость оригинальных запчастей для иномарок в 2024 году на одном из крупнейших маркетплейсов выросла в России в среднем на 50–80%, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. При этом цены на неоригинальную продукцию из Турции, Китая и Кореи поднялись на 25-45%.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что группа депутатов предложила увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 650 тысяч рублей в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 тысяч до 520 тысяч рублей в части возмещения вреда имуществу. Между тем Уфимцев отметил, что текущие лимиты способны покрыть необходимые затраты.

«По нашим оценкам, на сегодняшний момент страховые компании не планируют изменения стоимости полиса ОСАГО. Пока существующая динамика по увеличению стоимости запчастей отыгрывалась страховыми компаниями в рамках существующего тарифа. Потому в 2024 года тариф по ОСАГО не изменился. Если в новых справочниках средней стоимости запчастей 19 марта не будет серьезного скачка, то на ближайшее время тарифы по ОСАГО останутся на том же уровне», - сказал он.