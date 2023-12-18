Мошенники пытались обмануть директора певца Буйнова с помощью дипфейка
Концертный директор народного артиста РФ Александра Буйнова Сергей Пудовкин едва не стал жертвой мошенников, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в течении двух дней о переписывался с человеком, который для убедительности присылал видео певца, в действительности являвшиеся дипфейками.
«Произошла попытка мошенничества с целью похитить 10 тысяч долларов... Ситуация крайне опасная, но это было очень убедительно. Вор прислал взятые из интернета видео Буйнова и пытался установить доверительный контакт», — рассказал Пудовкин.
Он добавил, что вместе с исполнителем намерен обратиться в полицию.
Ранее в МИСИС заявили о создании нейросети для определения подлинности изображения лиц на фотографиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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