Мошенники пытались обмануть директора певца Буйнова с помощью дипфейка

По его словам, в течении двух дней о переписывался с человеком, который для убедительности присылал видео певца, в действительности являвшиеся дипфейками.

«Произошла попытка мошенничества с целью похитить 10 тысяч долларов... Ситуация крайне опасная, но это было очень убедительно. Вор прислал взятые из интернета видео Буйнова и пытался установить доверительный контакт», — рассказал Пудовкин.

Он добавил, что вместе с исполнителем намерен обратиться в полицию.

Ранее в МИСИС заявили о создании нейросети для определения подлинности изображения лиц на фотографиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

