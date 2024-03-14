СМИ: в России подорожает пиво с 1 апреля

По данным издания, крупнейшие российские торговые сети уже получили предупреждение об этом со стороны основных производителей. Как отмечается, пивоваренные компании повышают стоимость уже второй раз за полгода.

На рост цен, как объясняют производители, оказывает влияние инфляция, рост на тару и упаковку, удорожание логистики. Кроме того, начиная с этого года в России увеличен акциз на пиво — с 25 до 26 рублей за литр.

Ранее диетолог рассказал об опасности просроченного пива, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

