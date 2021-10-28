СМИ: В России перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19
Российские власти приняли решение о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По данным издания, предыдущая кампания не достигла своих целей, и внутриполитический блок Кремля займется новым этапом информационной работы. Отмечается, что агитация была слишком «агрессивной» и чрезмерно акцентированной на угрозах для непривитых, сообщает Ura.ru.
Ранее пропаганду вакцинации вела АНО «Национальные приоритеты», однако ее работу сочли неэффективной. Собеседники газеты отмечают, что единая концепция кампании пока не определена.
Отмечается, что главной недоработкой властей в прошлом стало акцентирование на Москве и недостаточная пропаганда в других регионах. Теперь же планируется исправить этот недочет, подключить к новой кампании волонтеров, возобновить работу штаба акции «Мы вместе».
В работе примет участие Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Как отметил эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов, необходимо обратить внимание на опыт стран с высокими темпами вакцинации, а также создать отдельный институт, который будет заниматься этим вопросом.
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