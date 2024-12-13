СМИ: В России образовался дефицит физраствора

В России образовался дефицит физраствора, в большинство аптек нет его поступления примерно с конца ноября – начала декабря, а цены на остатки увеличились. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на нескольких предпринимателей.

Согласно данным, производство раствора хлорида натрия якобы не растет на заводах из-за низкой рентабельности, а его выпуск продолжается в основном по государственному заказу. Также указывается, что на производство повлияло подорожание сырья.