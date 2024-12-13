СМИ: В России образовался дефицит физраствора

В России образовался дефицит физраствора, в большинство аптек нет его поступления примерно с конца ноября – начала декабря, а цены на остатки увеличились. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на нескольких предпринимателей.

Согласно данным, производство раствора хлорида натрия якобы не растет на заводах из-за низкой рентабельности, а его выпуск продолжается в основном по государственному заказу. Также указывается, что на производство повлияло подорожание сырья.

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По данным канала, сейчас все партии идут на нужды Минобороны и Минздрава. Остатки распродают дороже обычного: привычный 400-миллилитровый флакон стоит не 25-30 рублей, как раньше, а 60 рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко допустил, что рост стоимости лекарств в 2025 году может превысить инфляцию на два процентных пункта. Он напомнил, что, согласно данным Росстата, в 2024 году средний рост цен на лекарства составил 12% при годовой инфляции в 9,07%. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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