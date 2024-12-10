Экономист предупредил, что рост цен на лекарства превысит инфляцию в 2025 году

Он напомнил, что, согласно данным Росстата, в 2024 году средний рост цен на лекарства составил 12% при годовой инфляции в 9,07%. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в 2025 году.

«Если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне 8–9%, то рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 8–13%», — заявил экономист в беседе с «Газетой.Ru».

При этом если инфляция снизится до 4–4,5%, рост цен на лекарства сохранится в диапазоне 4–7%, уточнил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году затраты на лекарственное обеспечение льготников намерены увеличить на 6,1 миллиарда рублей. При этом доля отечественных лекарств на рынке должна достичь 90% для обеспечения импортонезависимости, напоминает «Радиоточка НСН».

