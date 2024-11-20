В Минздраве объяснили, почему лекарства нужно запивать только водой
Некоторые напитки в сочетании с лекарствами могут не только снизить эффективность препаратов, но и нанести ущерб здоровью. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Специалисты отметили, что все лекарства следует запивать лишь водой — нейтральной жидкостью, не вступающей в реакцию с активными веществами. Насыщенные танинами чай и кофе поглощают активные вещества лекарства, а молочные напитки и молоко работают как сорбент.
Кроме того, кисель замедляет рассасывание таблетки, а пузырьки газированных напитков, ускоряя всасывание, могут привести к передозировке лекарства.
Опасно также запивать лекарства алкоголем, который может изменить характер действия препарата даже в малых дозах. Гипертоникам нельзя сочетать лекарства с грейпфрутовым соком — напиток способен вызвать побочные эффекты.
Ранее врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что никотин снижает эффективность многих препаратов, предназначенных для сердечно-сосудистой и нервной системы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru