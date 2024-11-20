В Минздраве объяснили, почему лекарства нужно запивать только водой

Некоторые напитки в сочетании с лекарствами могут не только снизить эффективность препаратов, но и нанести ущерб здоровью. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Специалисты отметили, что все лекарства следует запивать лишь водой — нейтральной жидкостью, не вступающей в реакцию с активными веществами. Насыщенные танинами чай и кофе поглощают активные вещества лекарства, а молочные напитки и молоко работают как сорбент.