СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube

В России могут окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России.

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«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. А в сентябре начнется блокировка», — сообщил источник.

При этом источник издания в компании, которая занимается сбором информации для силовых структур, тоже подтверждает информацию о блокировке сервиса к осени 2024 года.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что россияне могут столкнуться с замедлением работы YouTube в связи с техническими проблемами в работе оборудования компании Google, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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