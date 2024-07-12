СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. А в сентябре начнется блокировка», — сообщил источник.

При этом источник издания в компании, которая занимается сбором информации для силовых структур, тоже подтверждает информацию о блокировке сервиса к осени 2024 года.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что россияне могут столкнуться с замедлением работы YouTube в связи с техническими проблемами в работе оборудования компании Google, напоминает «Радиоточка НСН».

