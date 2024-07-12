Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube

Россия не планирует ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

СМИ: На YouTube ухудшится скорость загрузки и качество воспроизведения видео

Представитель Кремля отметил, что у властей не было таких планов, в ситуации с сервисом речь идет о проблемах с оборудованием. Песков указал, что оно «никак не обновляется» более двух лет.

«Других объяснений здесь быть не может», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее российских пользователей YouTube предупредили о возможных проблемах в работе платформы из-за неполадок с оборудованием Google. На фоне роста трафика и перегрузки серверов могут снизиться скорость загрузки и качество воспроизведения видео.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:YoutubeРоссияДмитрий Песков

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