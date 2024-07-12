Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube

Представитель Кремля отметил, что у властей не было таких планов, в ситуации с сервисом речь идет о проблемах с оборудованием. Песков указал, что оно «никак не обновляется» более двух лет.

«Других объяснений здесь быть не может», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее российских пользователей YouTube предупредили о возможных проблемах в работе платформы из-за неполадок с оборудованием Google. На фоне роста трафика и перегрузки серверов могут снизиться скорость загрузки и качество воспроизведения видео.

