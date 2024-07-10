Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году

Недавно видеохостинг YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевднимом SHAMAN. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».

В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», передает «Радиоточка НСН».

