Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году
YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
Так, сервис массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.
Недавно видеохостинг YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевднимом SHAMAN. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».
В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», передает «Радиоточка НСН».
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