Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году

YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Так, сервис массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

«Копирование – не выход»: Разработчикам посоветовали не плодить аналоги YouTube

Недавно видеохостинг YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевднимом SHAMAN. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».

В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскомнадзорYoutube

Горячие новости

Все новости

партнеры