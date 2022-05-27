СМИ: в России намерены изменить систему капремонта

Предполагается ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ. Данная инициатива уже одобрена на заседании экспертного совета комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ. Отмечается, что мера поможет проводить работы в необходимой очередности и позволит унифицировать подходы к формированию программ в регионах.

Документ должен быть внесен в парламент в весеннюю сессию.

Напомним, количество голосов собственников квартир, необходимое для принятия решений о капитальном ремонте домов, предложили уменьшить до 50%. Сейчас для этого нужно собрать мнения 2/3 собственников, что практически невозможною.

