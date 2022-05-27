СМИ: в России намерены изменить систему капремонта
Депутаты Госдумы планируют изменить систему капитального ремонта многоквартирных жилых домов, сообщают «Известия».
Предполагается ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ. Данная инициатива уже одобрена на заседании экспертного совета комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ. Отмечается, что мера поможет проводить работы в необходимой очередности и позволит унифицировать подходы к формированию программ в регионах.
Документ должен быть внесен в парламент в весеннюю сессию.
Напомним, количество голосов собственников квартир, необходимое для принятия решений о капитальном ремонте домов, предложили уменьшить до 50%. Сейчас для этого нужно собрать мнения 2/3 собственников, что практически невозможною.
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