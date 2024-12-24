Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта «Госуслуг»
Мошенники начали имитировать взлом аккаунта на портале «Госуслуги» и последующий набор займов, чтобы вынудить жертву перевести средства на якобы безопасный счет, заявила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, передает РИА Новости.
По ее словам, мошенника звонят в мессенджерах под видом различных организаций, просят код от портала. Затем поступает звонок якобы от поддержки «Госуслуг», гражданину сообщают «о взломе» и просят перевести деньги с карты на безопасный счет.
Также мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна». Злоумышленники отправляют цветы или любую доставку, а затем запрашивают «код подтверждения доставки», что на самом деле открывает доступ к аккаунту жертвы.
Ранее злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, пишут СМИ. Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица, передает «Радиоточка НСН».
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