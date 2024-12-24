Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта «Госуслуг»

Также мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна». Злоумышленники отправляют цветы или любую доставку, а затем запрашивают «код подтверждения доставки», что на самом деле открывает доступ к аккаунту жертвы.

Ранее злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, пишут СМИ. Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица, передает «Радиоточка НСН».

