Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта «Госуслуг»

Мошенники начали имитировать взлом аккаунта на портале «Госуслуги» и последующий набор займов, чтобы вынудить жертву перевести средства на якобы безопасный счет, заявила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, передает РИА Новости.

По ее словам, мошенника звонят в мессенджерах под видом различных организаций, просят код от портала. Затем поступает звонок якобы от поддержки «Госуслуг», гражданину сообщают «о взломе» и просят перевести деньги с карты на безопасный счет.

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Также мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна». Злоумышленники отправляют цветы или любую доставку, а затем запрашивают «код подтверждения доставки», что на самом деле открывает доступ к аккаунту жертвы.

Ранее злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, пишут СМИ. Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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