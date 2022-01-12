В ФРГ пригрозили отключить Telegram

Власти Германии угрожают отключением мессенджера Telegram, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер.

«Если на площадке Telegram ультраправые и противники ковид-ограничений продолжат нарушать законы страны, власти вынуждены будут пойти на отключение мессенджера», - подчеркнула глава ведомства. Вместе с тем, министр отметила, что это крайняя мера и до этого будут использованы все другие возможности.

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Фэзер сообщила также, что руководство Германии поднимет в ЕС вопрос о возможности ввести регулирование для Telegram.

Минюст ФРГ летом 2021 года выдвинул претензии в отношении мессенджера, в связи с тем, что нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент, а также на то, что не получается наладить контакт с администрацией сервиса.

Ещё правительство Меркель требовало от компании, чтобы она начала сотрудничать со спецслужбами ФРГ, и передавала им данные, необходимые для расследования. Ответа на официальный запрос из офиса компании в Дубае Берлин так и не получил.

Ранее власти ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПравительствоГерманияФРГTelegram
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