В ФРГ пригрозили отключить Telegram
Власти Германии угрожают отключением мессенджера Telegram, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер.
«Если на площадке Telegram ультраправые и противники ковид-ограничений продолжат нарушать законы страны, власти вынуждены будут пойти на отключение мессенджера», - подчеркнула глава ведомства. Вместе с тем, министр отметила, что это крайняя мера и до этого будут использованы все другие возможности.
Фэзер сообщила также, что руководство Германии поднимет в ЕС вопрос о возможности ввести регулирование для Telegram.
Минюст ФРГ летом 2021 года выдвинул претензии в отношении мессенджера, в связи с тем, что нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент, а также на то, что не получается наладить контакт с администрацией сервиса.
Ещё правительство Меркель требовало от компании, чтобы она начала сотрудничать со спецслужбами ФРГ, и передавала им данные, необходимые для расследования. Ответа на официальный запрос из офиса компании в Дубае Берлин так и не получил.
Ранее власти ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами.
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