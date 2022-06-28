СМИ: в России могут отменить ещё один налог
Федеральный застройщик «Этажи» направил глава правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложила повысить с 1 до 3 миллионов рублей сумму, не облагаемую подоходным налогом при продаже квартир или домов, сообщают «Известия».
Отмена налога предлагается на том условии, что россиянин взамен приобретает новое жилье. Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, «инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать», так как это будет стимулировать покупательскую способность.
Напомним, самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.
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