СМИ: в России могут отменить ещё один налог

Отмена налога предлагается на том условии, что россиянин взамен приобретает новое жилье. Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, «инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать», так как это будет стимулировать покупательскую способность.

Напомним, самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

