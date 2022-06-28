СМИ: в России могут отменить ещё один налог

Федеральный застройщик «Этажи» направил глава правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложила повысить с 1 до 3 миллионов рублей сумму, не облагаемую подоходным налогом при продаже квартир или домов, сообщают «Известия».

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Отмена налога предлагается на том условии, что россиянин взамен приобретает новое жилье. Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, «инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать», так как это будет стимулировать покупательскую способность.

Напомним, самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:КвартираНалоги
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