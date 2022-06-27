Самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья

Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

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Отмечается, что на сегодняшний день таким правом могут воспользоваться бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%.

Как отметил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. По его словам, если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них «прав сегодня меньше».

Авторы инициативы подчеркнули, что имущественный вычет для самозанятых должен действовать в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в России превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Самозанятые ГражданеРоссия
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