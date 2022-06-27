Самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья
Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Отмечается, что на сегодняшний день таким правом могут воспользоваться бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%.
Как отметил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. По его словам, если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них «прав сегодня меньше».
Авторы инициативы подчеркнули, что имущественный вычет для самозанятых должен действовать в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.
Ранее сообщалось, что число самозанятых в России превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей.
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