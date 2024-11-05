Превышающих скорость водителей могут начать предупреждать сигналом красного цвета

По его мнению, для эффективной профилактики нарушения водителями скоростного режима нужно одновременно с фиксацией самого нарушения с помощью дорожных камер также информировать водителя об этом нарушении сигналом красного цвета, что может психологически заставить водителя почувствовать себя нарушителем.

Сегодня водитель узнает об административном штрафе за превышение скорости только через 18 дней после съемки. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

Штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» приведут к социальной напряженности, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в беседе с НСН. По его словам, никто не следит за этими знаками, а штрафы получат абсолютно все проезжающие автомобилисты.

