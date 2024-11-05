Превышающих скорость водителей могут начать предупреждать сигналом красного цвета

В России предложено в момент превышения скорости водителем давать ему знать о нарушении с помощью сигнала красного цвета, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона, который 5 ноября будет внесен в Госдуму депутатом Ярославом Ниловым.

В России самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году составил 400 тысяч рублей

По его мнению, для эффективной профилактики нарушения водителями скоростного режима нужно одновременно с фиксацией самого нарушения с помощью дорожных камер также информировать водителя об этом нарушении сигналом красного цвета, что может психологически заставить водителя почувствовать себя нарушителем.

Сегодня водитель узнает об административном штрафе за превышение скорости только через 18 дней после съемки. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

Штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» приведут к социальной напряженности, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в беседе с НСН. По его словам, никто не следит за этими знаками, а штрафы получат абсолютно все проезжающие автомобилисты.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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