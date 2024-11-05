Превышающих скорость водителей могут начать предупреждать сигналом красного цвета
В России предложено в момент превышения скорости водителем давать ему знать о нарушении с помощью сигнала красного цвета, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона, который 5 ноября будет внесен в Госдуму депутатом Ярославом Ниловым.
По его мнению, для эффективной профилактики нарушения водителями скоростного режима нужно одновременно с фиксацией самого нарушения с помощью дорожных камер также информировать водителя об этом нарушении сигналом красного цвета, что может психологически заставить водителя почувствовать себя нарушителем.
Сегодня водитель узнает об административном штрафе за превышение скорости только через 18 дней после съемки. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.
Штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» приведут к социальной напряженности, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в беседе с НСН. По его словам, никто не следит за этими знаками, а штрафы получат абсолютно все проезжающие автомобилисты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Превышающих скорость водителей могут начать предупреждать сигналом красного цвета
- СМИ: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому
- Симоньян считает существующую систему ЕГЭ издевательством над нацией
- Иммунолог: Первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
- Обновлен список самых смертоносных инфекционных заболеваний
- СМИ: В Финляндии взорвалась фабрика
- В США заявили, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР
- Украина ожидает поставку системы ПВО NASAMS из Канады до конца года
- В Татарстане задержаны двое мужчин за стрельбу с балкона
- Украина подписала соглашение с Всемирным банком на сумму почти $600 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru