СМИ: в России часть отелей под брендом Radisson переименуют в Cosmos
Функционировавшие в России отели под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden станут работать под вывеской Cosmos. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гостиничную компанию Cosmos Hotel Group.
Речь идет примерно о трети российских отелей Radisson. Ребрендинг начнется в октябре. В пятницу, 20-го числа, новый владелец приступит к демонтажу старых вывесок.
В июне 2022 года сеть отелей Marriott объявила о прекращении деятельности в РФ. В компании заявили, что санкции США и Евросоюза не позволяют ей продолжить вести бизнес в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru