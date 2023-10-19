СМИ: в России часть отелей под брендом Radisson переименуют в Cosmos

Функционировавшие в России отели под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden станут работать под вывеской Cosmos. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гостиничную компанию Cosmos Hotel Group.

Калужский водочный завод не отсудил бренд «Пираты Карибского моря» у Disney

Речь идет примерно о трети российских отелей Radisson. Ребрендинг начнется в октябре. В пятницу, 20-го числа, новый владелец приступит к демонтажу старых вывесок.

В июне 2022 года сеть отелей Marriott объявила о прекращении деятельности в РФ. В компании заявили, что санкции США и Евросоюза не позволяют ей продолжить вести бизнес в России, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГостиницыОтели

Горячие новости

Все новости

партнеры