Калужский водочный завод не отсудил бренд «Пираты Карибского моря» у Disney
Суд по интеллектуальным правам отказал Калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» в досрочном прекращении правовой охраны в РФ товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest по причине их неиспользования в классе алкоголя.
Отмечается, что бренды закреплены за Disney Enterprises.
Согласно данным Роспатента, бренд на английском языке был зарегистрирован в РФ в 2007 году, на русском — в 2015. В апреле завод «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, потому что американская сторона не использовала собственные бренды в классе алкогольных напитков, а «Кристалл», напротив, планировал расширять свою линейку.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он производит водку «Соловушка», «Чарская, «Старая марка», а также других брендов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru