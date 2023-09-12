Калужский водочный завод не отсудил бренд «Пираты Карибского моря» у Disney

Отмечается, что бренды закреплены за Disney Enterprises.

Согласно данным Роспатента, бренд на английском языке был зарегистрирован в РФ в 2007 году, на русском — в 2015. В апреле завод «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, потому что американская сторона не использовала собственные бренды в классе алкогольных напитков, а «Кристалл», напротив, планировал расширять свою линейку.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он производит водку «Соловушка», «Чарская, «Старая марка», а также других брендов, передает «Радиоточка НСН».

