СМИ: В Праге переименуют улицу, названную в честь маршала Конева

В Праге с 1 октября переименуют улицу, названную в честь Маршала Советского Союза Ивана Конева, сообщает агентство CTK.

Отмечается, что с 1 октября улица Конева будет переименована в улицу Хартига. Название будет присвоено в честь первого старосты пражского района Жижков — Карела Хартига.

Польские дорожные службы приступили к замене табличек «Калининград» на «Крулевец»

Ранее литовские депутаты Сейма (парламента) Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в госкомиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград. Согласно их инициативе, российский город следует называть Караляучюс.

По словам главы пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, инициатива литовских парламентариев не заслуживает внимания - это всего лишь попытка оседлать медиатренд из Польши, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Эрбен
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